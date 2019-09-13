Французькі винороби забезпечили Британії запаси шампанського на випадок Brexit без угоди

Французькі виробники ігристого вина кажуть, що Британія не залишиться без шампанського на різдвяні свята, навіть якщо вийде з ЄС без угоди.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що Британія вже забезпечила себе запасом шипучого напою, якого має вистачити на певний період.

"Шампанське - це шампанське, це як Ейфелева веж", - сказав П'єр-Еммануель Тайтингер, президент однойменного дому шампанських вин, виступаючи на винограднику з нагоди початку збору винограду.

"Англійці любили шампанське протягом 300 років, і Brexit чи ні, вони будуть продовжувати любити його, це те, про що у нас немає ніяких питань" – додав він.

Британія є найбільшим експортним ринком шампанського, випереджаючи Сполучені Штати, з часткою 17%. Країна імпортувала 26,8 млн пляшок шампанського в 2018 році, порівняно з 27,8 млн в 2017 році.

Більшість виробників збільшили поставки до Британії з минулого року, оскільки готувалися до Brexit без угоди, що може призвести до логістичних бар'єрів або податків на імпорт з ЄС.