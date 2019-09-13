Французские виноделы обеспечили Британии запасы шампанского на случай Brexit без соглашения

Французские производители игристого вина говорят, что Британия не останется без шампанского на рождественские праздники, даже если выйдет из ЕС без соглашения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что Великобритания уже обеспечила себя запасом шипучего напитка, которого должно хватить на некоторый период.

"Шампанское - это шампанское, это как Эйфелева башня", - сказал Пьер-Эммануэль Тайтингер, президент одноименного дома шампанских вин, выступая на винограднике по случаю начала сбора винограда.

"Англичане любили шампанское в течение 300 лет, и Brexit или нет, они будут продолжать любить его, это то, по поводу чего у нас нет никаких вопросов", - добавил он.

Великобритания является крупнейшим экспортным рынком шампанского, опережая Соединенные Штаты, с долей 17%. Страна импортировала 26,8 млн бутылок шампанского в 2018 году по сравнению с 27,8 млн в 2017 году.

Большинство производителей увеличили поставки в Британию с прошлого года, поскольку готовились к Brexit без соглашения, что может привести к логистическим барьерам или налогам на импорт из ЕС.