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Британія не бачила російського впливу на вибори, але готова до нього – міністр

Субота, 14 вересня 2019, 10:23

Уряд Великої Британії не має доказів того, що втручання Росії мало вплив на результати виборів.

Про це заявив міністр у справах Європи Крістофер Пінчер у виступі на щорічному форму "Ялтинської європейської стратегії" (YES), повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Коментуючи запитання про вплив Росії на результати виборів та Brexit-референдуму, він запевнив, що не має доказів наявності такого впливу.

"Немає доказів того, що був вплив, який суттєво вплинув на результати голосування", - запевнив британський посадовець.

Водночас, він наголосив, що уряд Британії всерйоз сприймає загрозу такого впливу у майбутньому. "Ми маємо лишатися уважними до нових засобів ведення війни, яка точиться не лише на полі бою, але також у кіберпросторі та інформаційному просторі", - заявив він.

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