Британия не видела российского влияния на выборы, но готова к нему – министр

Правительство Великобритании не имеет доказательств того, что вмешательство России имело влияние на результаты выборов.

Об этом заявил министр по делам Европы Кристофер Пинчер в выступлении на ежегодном форму "Ялтинской европейской стратегии" (YES), сообщает корреспондент "Европейской правды".

Комментируя вопрос о влиянии России на результаты выборов и Brexit-референдума, он заверил, что не имеет доказательств наличия такого влияния.

"Нет доказательств того, что было влияние, которое существенно повлияло на результаты голосования", - заверил британский чиновник.

В то же время, он отметил, что правительство Британии всерьез воспринимает угрозу такого влияния в будущем. "Мы должны оставаться внимательными к новым средствам ведения войны, которая идет не только на поле боя, но также в киберпространстве и информационном пространстве", - заявил он.