Сербська поліція захистила від ультраправих ходу ЛГБТ у Белграді: 5 затриманих

У столиці Сербії 15 вересня сталися короткі сутички між поліцією та ультраправими протестувальниками, які намагалися запобігти гей-параду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

У щорічній ході взяли участь кілька сотень активістів та прем'єр-міністр Ана Брнабіч, яка не приховує своє нетрадиційної сексуальної орієнтації.

За години до маршу у центрі Белграда на знак протесту зібралося близько 150 прихильників ультраправих. Дехто з них тримав православні християнські хоругви та хрести, співав релігійні пісні, а дехто був одягнений як православні ченці.

Щонайменше п’ять протестувальників були затримані поліцією після того, як вони відмовилися не перешкоджати маршруту маршу, який закінчився без жодного великого інциденту.

Брнабіч - перший прем'єр-міністр з нетрадиційною орієнтацією в консервативній балканській державі.

"Сьогодні ми надсилаємо повідомлення про толерантність, яка має зберігатися в Сербії", - сказала Брнабіч. "Я думаю, що ми рухаємося в правильному напрямку".

Однак Брнабіч не дуже популярна в гей-спільноті столиці, оскільки, дехто нарікає, що вона зробила замало для просування прав ЛГБТ з моменту приходу до влади у 2017 році.

A snapshot of the crowd marching through Belgrade’s city centre for today’s #Pride parade.



