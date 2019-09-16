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Сербская полиция защитила от ультраправых ходу ЛГБТ в Белграде: 5 задержанных

Понедельник, 16 сентября 2019, 08:47

В столице Сербии 15 сентября произошли короткие столкновения между полицией и ультраправыми протестующими, которые пытались не допустить гей-парада. 

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В ежегодном марше приняли участие несколько сотен активистов и премьер-министр Ана Брнабич, которая не скрывает своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Перед началом марша в центре Белграда в знак протеста собралось около 150 сторонников ультраправых. Некоторые из них держали православные христианские хоругви и кресты, пели религиозные песни, а некоторые были одеты как православные монахи.

По меньшей мере пять протестующих были задержаны полицией после того, как они отказались не препятствовать маршруту марша, который закончился без больших инцидентов.

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Брнабич - первый премьер-министр с нетрадиционной ориентацией в консервативной балканской стране.

"Сегодня мы посылаем сообщение о толерантности, которая должна храниться в Сербии", - сказала Брнабич. "Я думаю, что мы движемся в правильном направлении".

Однако Брнабич не пользуется большой популярностью в гей-сообществе столицы, поскольку некоторые жалуются, что она сделала недостаточно для продвижения прав ЛГБТ с момента прихода к власти в 2017 году.

Первый гей-прайд в Белграде был организован в 2001 году, и на участников напали хулиганы и ультранационалистические группировки. С 2014 года марши проходили без больших инцидентов.

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