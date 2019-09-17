Український автобус потрапив у ДТП в Польщі
Вівторок, 17 вересня 2019, 09:38
На автомагістралі А4 поблизу села Ружа Підкарпатського воєводства Польщі в аварію потрапив автобус на українських реєстраційних номерах.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.
Aвтобусом їхали 11 людей. Усі пасажири залишили транспортний засіб самостійно. На місце прибули швидка допомога, пожежна служба та поліція. Шлях у напрямку Жешува перекрили.
Як повідомили пожежники, автобус потрапив у відбійник, а потім перекинувся.
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