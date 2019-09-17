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Украинский автобус попал в ДТП в Польше

Вторник, 17 сентября 2019, 09:38

На автомагистрали А4 вблизи села Ружа Подкарпатского воеводства в аварию попал автобус на украинских регистрационных номерах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

В автобусе ехали 11 человек. Все пассажиры шли из него самостоятельно. На место прибыли скорая помощь, пожарные и полиция. Дорогу в направлении Жешува перекрыли.

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По словам пожарных, автобус ударился об отбойник, а затем перевернулся.

 

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