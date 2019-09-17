Наступного тижня у Греції добу не курсуватимуть пороми

Наступного тижня поромне сполучення з популярними грецькими островами зіткнеться з серйозними перебоями через страйк, оголошений впливовою профспілкою моряків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Читайте також У Греції через страйк на добу зупиняться всі пороми

Профспілка PNO заявила, що 24 вересня протягом доби триматиме пороми в порту, починаючи з 6 години ранку.

Прибережні судноплавні компанії закликали профспілку переглянути своє рішення, заявивши, що страйк завдасть шкоди ключовій туристичній індустрії Греції.

PNO у вівторок заявила, що страйк оголошено у зв’язку з протестом проти запропонованого закону, який різко розкритикували профспілки, оскільки їм буде важче скликати страйки.

Страйк 24 серпня проведуть і інші профспілки державних службовців на знак протесту проти законопроекту, представленого новим правоцентристським урядом Греції.