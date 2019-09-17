На следующей неделе в Греции сутки не будут ходить паромы

На следующей неделе паромное сообщение с популярными греческими островами столкнется с серьезными перебоями из-за забастовки, объявленный влиятельным профсоюзом моряков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

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Профсоюз PNO заявил, что 24 сентября в течение суток будет держать паромы в портах, начиная с 6 часов утра.

Прибрежные судоходные компании призвали профсоюз пересмотреть свое решение, заявив, что забастовка нанесет вред ключевой туристической индустрии Греции.

PNO во вторник заявила, что забастовка объявлена ​​в связи с протестом против предложенного закона, который резко раскритиковали профсоюзы, поскольку им будет труднее созвать забастовки.

Забастовку 24 августа проведут и другие профсоюзы государственных служащих в знак протеста против законопроекта, представленного новым правоцентристским правительством Греции.