Німецькі промисловці проти повторного відтермінування Brexit

Глава впливової німецької промислової організації застерігає від надання Британії в останню хвилину відстрочки виходу з Євросоюзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Голова Федерації німецької промисловості Йоахим Ланг заявив у середу, що, хоча Brexit без угоди є "абсолютним найгіршим сценарієм" для компаній, відтермінування в останню хвилину тільки збільшить невизначеність.

Він зазначив, що вже дана відстрочка викликала у компаній "непотрібні витрати" і не просунула вперед політичні переговори.

За його словами, відстрочка повинна надаватися тільки з "чіткою дорожньою картою", яка користується підтримкою британського парламенту.

Ланг зазначив, що британський уряд " грає з вогнем."

За його словами, близько півмільйона німецьких робочих місць пов'язані економічними зв'язками з Британією і підрахував, що за відсутності угоди про Brexit постраждати може "п’ятизначна" кількість працівників.