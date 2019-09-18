Немецкие промышленники против повторной отсрочки Brexit

Глава влиятельной немецкой промышленной организации предостерегает от предоставления Британии в последнюю минуту отсрочки выхода из Европейского Союза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Председатель Федерации немецкой промышленности Йоахим Ланг заявил в среду, что, хотя Brexit без соглашения является "абсолютным худшим сценарием" для компаний, отсрочка в последнюю минуту только увеличит неопределенность.

Он отметил, что уже дана отсрочка вызвала у компаний "ненужные расходы" и не продвинула вперед политические переговоры.

По его словам, отсрочка должна предоставляться только с "четкой дорожной картой", которая пользуется поддержкой британского парламента.

Ланг отметил, что британское правительство "играет с огнем".

По его словам, около полумиллиона немецких рабочих мест связаны экономическими связями с Британией и подсчитал, что при отсутствии соглашения о Brexit пострадать может "пятизначное" количество работников.