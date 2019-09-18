Двоє військових загинули в результаті падіння тренувального літака біля берегів Іспанії

Неподалік від узбережжя іспанської провінції Мурсія розбився тренувальний літак академії ВПС, загинув інструктор і учениця.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

За словами очевидців, літак упав у море, і його пасажири навіть не зробили спроби вистрибнути з нього.

Причини аварії поки невідомі.

Повідомляється, що падіння літака помітили з території яхт-клубу у містечку Сантьяго де ла Рібера.

В аварії загинули інструктор і студентка-третьокурсниця академії ВПС.

Це вже другий інцидент з літаком академії ВПС менше ніж за місяць.

У кінці серпня недалеко від узбережжя Мурсії зазнав аварії ще один літак академії ВПС Іспанії. На його борту знаходився тільки пілот, він загинув.