Двоє військових загинули в результаті падіння тренувального літака біля берегів Іспанії
Середа, 18 вересня 2019, 15:09
Неподалік від узбережжя іспанської провінції Мурсія розбився тренувальний літак академії ВПС, загинув інструктор і учениця.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.
За словами очевидців, літак упав у море, і його пасажири навіть не зробили спроби вистрибнути з нього.
Причини аварії поки невідомі.
Повідомляється, що падіння літака помітили з території яхт-клубу у містечку Сантьяго де ла Рібера.
В аварії загинули інструктор і студентка-третьокурсниця академії ВПС.
Це вже другий інцидент з літаком академії ВПС менше ніж за місяць.
У кінці серпня недалеко від узбережжя Мурсії зазнав аварії ще один літак академії ВПС Іспанії. На його борту знаходився тільки пілот, він загинув.
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