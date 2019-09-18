Двое военных погибли в результате падения тренировочного самолета у берегов Испании

Неподалеку от побережья испанской провинции Мурсия разбился тренировочный самолет академии ВВС, погиб инструктор и ученица.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

По словам очевидцев, самолет упал в море, и его пассажиры даже не сделали попытки выпрыгнуть из него.

Сообщается, что падение самолета заметили с территории яхт-клуба в городке Сантьяго де ла Рибера.

В аварии погибли инструктор и студентка-третьекурсница академии ВВС.

Это уже второй инцидент с самолетом академии ВВС меньше чем за месяц.

В конце августа недалеко от побережья Мурсии потерпел крушение еще один самолет академии ВВС Испании. На его борту находился только пилот, он погиб.