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Трамп назвав нового радника з нацбезпеки замість Болтона

Середа, 18 вересня 2019, 16:34

Президент США Дональд Трамп запропонував призначити Роберта К. О’Браєна на посаду радника з національної безпеки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав у Twitter.

"Я із задоволенням повідомляю, що запропоную новим радником з національної безпеки Роберта К. О’Браєна, який зараз займає роль дуже успішного спеціального посланника Президента з питань заручників у Державному департаменті. Я довго і наполегливо працював з Робертом. Він зробить чудову роботу!", - написав Трамп.

Раніше ЗМІ повідомили, що адміністрація президента США розглядає кандидатуру держсекретаря Майка Помпео як основного претендента на посаду радника з нацбезпеки після звільнення Джона Болтона.

Нагадаємо, 10 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що звільнив радника Білого дому з питань національної безпеки Джона Болтона.

Відставка сталася на тлі повідомлень про розбіжності у поглядах чиновників кабінету Трампа щодо скасованого мирного плану із запрошення талібів до США. Болтон виступив проти зустрічі з талібами, яку Трамп скасував у вихідні після того, як спочатку запросив угруповання до США завершити мирні переговори.

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