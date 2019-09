Трамп назвав нового радника з нацбезпеки замість Болтона

Президент США Дональд Трамп запропонував призначити Роберта К. О’Браєна на посаду радника з національної безпеки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав у Twitter.

"Я із задоволенням повідомляю, що запропоную новим радником з національної безпеки Роберта К. О’Браєна, який зараз займає роль дуже успішного спеціального посланника Президента з питань заручників у Державному департаменті. Я довго і наполегливо працював з Робертом. Він зробить чудову роботу!", - написав Трамп.

I am pleased to announce that I will name Robert C. O’Brien, currently serving as the very successful Special Presidential Envoy for Hostage Affairs at the State Department, as our new National Security Advisor. I have worked long & hard with Robert. He will do a great job!