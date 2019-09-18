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Трамп назвал нового советника по нацбезопасности вместо Болтона

Среда, 18 сентября 2019, 16:34

Президент США Дональд Трамп предложил назначить Роберта К. О'Брайена на должность советника по национальной безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в Twitter.

"Я с удовольствием сообщаю, что предложу новым советником по национальной безопасности Роберта К. О'Брайена, который сейчас занимает роль очень успешного специального посланника Президента по вопросам заложников в Государственном департаменте. Я долго и упорно работал с Робертом. Он сделает отличную работу!", - написал Трамп.

Ранее СМИ сообщали, что администрация президента США рассматривает кандидатуру госсекретаря Майка Помпео как основного претендента на должность советника по нацбезопасности после увольнения Джона Болтона.

Напомним, 10 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что уволил советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.

Отставка произошла на фоне сообщений о разногласиях во взглядах чиновников кабинета Трампа по поводу отмененного мирного плана по приглашению талибов в США.

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