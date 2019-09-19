Лідерка Шотландії допустила вихід із Британії в разі "жорсткого" Brexit

Перший міністр шотландського уряду Нікола Стерджен вважає, що якщо Британія вийде з ЄС без угоди, найімовірніше, це стане кінцем багатовікового союзу Шотландії з її південним сусідом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Стерджен висловила надію на те, що Велика Британія не вийде зі складу ЄС, зазначивши, що якщо це станеться, Шотландія повинна "мати можливість стати незалежною країною-членом ЄС".

Ризик того, що Велика Британія вийде з ЄС без угоди, "досить великий", каже вона.

Стерджен сподівається, що вже 2020 року відбудеться другий референдум щодо Brexit та загальні вибори, на яких її Національна партія Шотландії може посилитися.

Нагадаємо, обидві палати парламенту Великої Британії прийняли закон, що забороняє вихід Британії з ЄС без угоди і зобов’язує уряд перенести Brexit пізніше встановленого 31 жовтня.

Європейський союз висунув ультиматум прем'єр-міністру Великої Британії: представити свої пропозиції щодо Brexit до кінця вересня або готуватись до "жорсткого" виходу з ЄС.

Як відомо, на референдумі 2014 року шотландці відхилили незалежність із результатом 45% проти 55%.

На референдумі 2016 року Сполучене Королівство проголосувало за вихід з Євросоюзу, але мешканці Шотландії та Північної Ірландії проголосували за те, щоб залишитись, чим зберегли політичну напруженість. Розбіжності навколо Brexit ускладнили відносини з урядом у Лондоні.

Шотландська національна партія (SNP), яка керує урядом в Едінбурзі, каже, що другий референдум про незалежність виправданий, оскільки Шотландію зараз виводять з блоку проти її волі.

У травні уряд Шотландії опублікував законодавство про проведення другого референдуму про незалежність до 2021 року. Питання або період референдуму мають бути встановлені окремим законодавством.