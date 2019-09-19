Джонсон може вдруге призупинити роботу парламенту у разі програшу в суді

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон може повторно призупинити роботу парламенту, навіть якщо Верховний суд ухвалить, що первісне припинення була незаконним.

Про це йдеться в судовому документі, опублікованому адвокатом уряду, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Документ, представлений в суд адвокатами Джонсона, був розкритий під час третього і останнього дня слухань у найвищому судовому органі Британії.

У вівторок один з адвокатів Джонсона заявив суду, що якщо прем'єр-міністр програє справу, він може відновити роботу парламенту раніше, ніж планувалося.

Це дало б законодавцям більше часу для ретельного вивчення і протидії його планам вивести Британію з ЄС до угоди або без неї 31 жовтня.

Але в новому документі, що не розкривався для засобів масової інформації, але був опублікований адвокатом Джо Моемом, команда юристів Джонсона заявила, що у нього все ще буде можливість не допустити засідання парламенту, залежно від точного формулювання рішення суду.

"Залежно від аргументації суду прем'єр-міністр все одно матиме можливість розгляду питання про подальше зупинення", - заявили два старших адвоката, що представляють інтереси Джонсона.