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Джонсон може вдруге призупинити роботу парламенту у разі програшу в суді

Четвер, 19 вересня 2019, 18:12

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон може повторно призупинити роботу парламенту, навіть якщо Верховний суд ухвалить, що первісне припинення була незаконним.

Про це йдеться в судовому документі, опублікованому адвокатом уряду, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Документ, представлений в суд адвокатами Джонсона, був розкритий під час третього і останнього дня слухань у найвищому судовому органі Британії.

У вівторок один з адвокатів Джонсона заявив суду, що якщо прем'єр-міністр програє справу, він може відновити роботу парламенту раніше, ніж планувалося.

Це дало б законодавцям більше часу для ретельного вивчення і протидії його планам вивести Британію з ЄС до угоди або без неї 31 жовтня.

Але в новому документі, що не розкривався для засобів масової інформації, але був опублікований адвокатом Джо Моемом, команда юристів Джонсона заявила, що у нього все ще буде можливість не допустити засідання парламенту,  залежно від точного формулювання рішення суду.

"Залежно від аргументації суду  прем'єр-міністр все одно матиме можливість розгляду питання про подальше зупинення", - заявили два старших адвоката, що представляють інтереси Джонсона.

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