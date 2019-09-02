Нова посол Британії почала роботу в Україні

Нова посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс вручила копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Олені Зеркаль.

Про це йдеться у повідомленні посольства Британії в Україні у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Нова посол Британії пані Мелінда Сіммонс вручила копії своїх вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України пані Олені Зеркаль" - йдеться у повідомленні.

New British Ambassador Melinda Simmons has handed over copies of her credentials to Deputy Foreign Minister of #Ukraine Olena Zerkal



Нова Посол 🇬🇧 пані Мелінда Сіммонс вручила копії своїх вірчих грамот заступнику Міністра закордонних справ 🇺🇦 пані Олені Зеркаль @MFA_Ukraine pic.twitter.com/yPssMJpRIB — UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) September 2, 2019

У свою чергу прес-служба МЗС України повідомила, що Сіммонс підтвердила незмінну позицію уряду Британії щодо політичної та практичної підтримки України, насамперед у питанні врегулювання ситуації на Донбасі, викликаної російською агресією.

"Велика Британія налаштована розширяти та диверсифікувати програми технічної допомоги Україні з особливим наголосом на розвиток регіонів, які потерпають від російської агресії", - наголосила Сіммонс під час вручення копій вірчих грамот.

Мелінда Сіммонс займала різні посади в міністерстві з питань міжнародного розвитку, а також була заступником глав департаментів Європи, Близького Сходу, Північної Африки.

У 2013 році вона прийшла на службу до британського МЗС. До 2016 року обіймала посаду заступника голови департаменту, який займався проблемами збройних конфліктів. У 2016-2018 роках Сіммонс працювала в британському Національному секретаріаті з безпеки.