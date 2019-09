Нова посол Британії почала роботу в Україні

Нова посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс вручила копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Олені Зеркаль.

Про це йдеться у повідомленні посольства Британії в Україні у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Нова посол Британії пані Мелінда Сіммонс вручила копії своїх вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України пані Олені Зеркаль" - йдеться у повідомленні.

New British Ambassador Melinda Simmons has handed over copies of her credentials to Deputy Foreign Minister of #Ukraine Olena Zerkal



