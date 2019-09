Новая посол Британии начала работу в Украине

Новая посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Елене Зеркаль.

Об этом говорится в сообщении посольства Британии в Украине в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Новая посол Великобритании госпожа Мелинда Симмонс вручила копии своих верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины госпоже Елене Зеркаль", - говорится в сообщении.

New British Ambassador Melinda Simmons has handed over copies of her credentials to Deputy Foreign Minister of #Ukraine Olena Zerkal



Нова Посол 🇬🇧 пані Мелінда Сіммонс вручила копії своїх вірчих грамот заступнику Міністра закордонних справ 🇺🇦 пані Олені Зеркаль @MFA_Ukraine pic.twitter.com/yPssMJpRIB