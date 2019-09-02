Новая посол Британии начала работу в Украине

Новая посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Елене Зеркаль.

Об этом говорится в сообщении посольства Британии в Украине в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Новая посол Великобритании госпожа Мелинда Симмонс вручила копии своих верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины госпоже Елене Зеркаль", - говорится в сообщении.

New British Ambassador Melinda Simmons has handed over copies of her credentials to Deputy Foreign Minister of #Ukraine Olena Zerkal



Нова Посол 🇬🇧 пані Мелінда Сіммонс вручила копії своїх вірчих грамот заступнику Міністра закордонних справ 🇺🇦 пані Олені Зеркаль @MFA_Ukraine pic.twitter.com/yPssMJpRIB — UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) September 2, 2019

В свою очередь пресс-служба МИД Украины сообщила, что Симмонс подтвердила неизменную позицию правительства Великобритании о политической и практической поддержке Украины, прежде всего в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе, вызванной российской агрессией.

"Великобритания настроена расширять и диверсифицировать программы технической помощи Украине с особым упором на развитие регионов, страдающих от российской агрессии", - отметила Симмонс во время вручения копий верительных грамот.

Мелинда Симмонс занимала различные должности в министерстве по вопросам международного развития, а также была заместителем глав департаментов Европы, Ближнего Востока, Северной Африки.

В 2013 году она пришла на службу в британский МИД. До 2016 года занимала должность заместителя главы департамента, занимавшегося проблемами вооруженных конфликтов. В 2016-2018 годах Симмонс работала в британском Национальном секретариате по безопасности.