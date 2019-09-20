Пристайко пояснив, що передбачає "формула Зеленського" для Донбасу

Пропозиції президента Володимира Зеленського щодо врегулювання ситуації на Донбасі передбачають низку кроків із поновлення зв’язків з людьми на непідконтрольній території.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв’ю "Європейській правді".

"Ми відновимо сплату пенсій. Ми відновили сплату за послуги, які ми надаємо, тобто нам з того боку платять за воду. Зараз ми готуємося замінити наказ про список товарів, які людям дозволено перевозити через контактну лінію, на список того, що заборонено перевозити. Це обов’язково буде зроблено, але для цього потрібні певні кроки – бо зараз діє так звана блокада, введена рішенням РНБО, і змінити її має інше рішення РНБО", - сказав Пристайко.

Він також зазначив, що Україна повністю не скасовує економічну блокаду, адже її передумовою є повернення підприємств.

"Але ж є блокада підприємств, а є, наприклад, товари щоденного вжитку, для наших громадян. Навіть з точки зору економіки, чому ми не можемо продавати туди наші товари? Нехай на полицях стоїть ряжанка з українським прапором, а не російська чи білоруська, правда?", - сказав міністр.

"Ну й інші елементи – міст у Станиці Луганській, обмін полоненими тощо – все це елементи "плану Зеленського", який зараз формується", - додав Пристайко.

Раніше Пристайко заявив, що Україна погодиться на проведення виборів на непідконтрольній частині Донбасу лише на основі українського законодавства.