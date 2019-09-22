Юнкер: в случае "жесткого" Brexit в Ирландии будет контроль на границе

Европейский Союз настаивает на том, чтобы пограничный контроль был установлен вдоль ирландской границы, если Великобритания покинет этот блок без соглашения, и британское правительство будет отвечать за это.

Об этом заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что вина за это возлагается прямо на Британию. Теоретический пограничный контроль может быть установлен вскоре после 31 октября, запланированной даты выхода Великобритании.

Брюссель "никоим образом не несет ответственности" за последствия Brexit без соглашения, заявил Юнкер.

"Мы должны обеспечить сохранение интересов Европейского Союза и внутреннего рынка", - сказал он.

Вопрос контроля на границе между членом ЕС Ирландией и Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного Королевства, является самым сложным в дискуссии о Brexit.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг возможность введения так называемого backstop - временной отсрочки введения таможенного и пограничного контроля между двумя Ирландиями.

Он настаивает на введении "альтернативных договоренностей", которые предусматривали бы технические решения, благодаря которым можно было бы избежать проверок на границе, но одновременно контролировать перемещение товаров и транспорта через границу.

Например, предлагается заблаговременное заполнения таможенных деклараций в режиме онлайн, а также использование сканеров для считывания штрихкодов на грузовых контейнерах и грузовиках.