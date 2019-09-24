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Верховний суд Іспанії вирішить, що робити з останками диктатора Франко

Вівторок, 24 вересня 2019, 10:49

Верховний суд Іспанії повинен ухвалити рішення, чи слід ексгумувати останки диктатора Франсіско Франко.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Соціалістичний уряд Іспанії зробив своїм пріоритетом перемістити останки диктатора з державного мавзолею на менш спірну територію. Сім'я Франко оскаржила ексгумацію.

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Проблема перепоховання Франко розділила суспільство в Іспанії. Він похований разом з десятками тисяч загиблих в результаті громадянської війни у величезному мавзолеї недалеко від Мадрида, який має назву Долина полеглих.

Багато хто засуджує комплекс як пам'ятник тріумфу фашизму. Він став важливим місцем для радикальних правих.

Уряд схвалив ексгумацію останків Франко в серпні. Він планує перепоховати його поруч з дружиною на кладовищі Ель Пардо на північ від Мадрида, де поховані інші політики.

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Але сім'я Франко, яка вважає за краще б, щоб його тіло взагалі не чіпали, хоче, щоб він лежав в сімейному склепі в соборі Альмудена — прямо в центрі столиці.

Уряд стверджує, що колишнього диктатора не можна розміщувати десь, де його можна буде прославляти.

Суперечка довкола Франко відбувається на тлі політичної кризи в Іспанії, коли країна готується до своїх четвертих загальних виборів за чотири роки, які пройдуть 10 листопада.

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