Верховний суд Іспанії вирішить, що робити з останками диктатора Франко

Верховний суд Іспанії повинен ухвалити рішення, чи слід ексгумувати останки диктатора Франсіско Франко.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Соціалістичний уряд Іспанії зробив своїм пріоритетом перемістити останки диктатора з державного мавзолею на менш спірну територію. Сім'я Франко оскаржила ексгумацію.

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Проблема перепоховання Франко розділила суспільство в Іспанії. Він похований разом з десятками тисяч загиблих в результаті громадянської війни у величезному мавзолеї недалеко від Мадрида, який має назву Долина полеглих.

Багато хто засуджує комплекс як пам'ятник тріумфу фашизму. Він став важливим місцем для радикальних правих.

Уряд схвалив ексгумацію останків Франко в серпні. Він планує перепоховати його поруч з дружиною на кладовищі Ель Пардо на північ від Мадрида, де поховані інші політики.

Але сім'я Франко, яка вважає за краще б, щоб його тіло взагалі не чіпали, хоче, щоб він лежав в сімейному склепі в соборі Альмудена — прямо в центрі столиці.

Уряд стверджує, що колишнього диктатора не можна розміщувати десь, де його можна буде прославляти.

Суперечка довкола Франко відбувається на тлі політичної кризи в Іспанії, коли країна готується до своїх четвертих загальних виборів за чотири роки, які пройдуть 10 листопада.