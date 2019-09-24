Верховный суд Испании решит, что делать с останками диктатора Франко

Верховный суд Испании должен принять решение, следует ли эксгумировать останки диктатора Франсиско Франко.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Социалистическое правительство Испании сделало своим приоритетом переместить останки диктатора из государственного мавзолея на менее спорную территорию. Семья Франко обжаловала эксгумацию.

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Проблема перезахоронения Франко разделила общество в Испании. Он похоронен вместе с десятками тысяч погибших в результате гражданской войны в огромном мавзолее недалеко от Мадрида, который называется Долина павших.

Многие осуждают комплекс как памятник триумфа фашизма. Он стал важным местом для радикальных правых.

Правительство одобрило эксгумацию останков Франко в августе. Его планируют перезахоронить рядом с женой на кладбище Эль Пардо к северу от Мадрида, где похоронены другие политики.

Но семья Франко, которая предпочла бы, чтобы его тело вообще не трогали, хочет, чтобы он лежал в семейном склепе в соборе Альмудена - прямо в центре столицы.

Правительство утверждает, что бывшего диктатора нельзя размещать где-то, где его можно будет прославлять.

Спор вокруг Франко происходит на фоне политического кризиса в Испании, когда страна готовится к четвертым всеобщим выборам за четыре года, которые пройдут 10 ноября.