Депутатка "Слуги народу" заявляє, що її слова про курс України до НАТО перекрутили

Представниця уряду у Верховній Раді Ірина Верещук заявляє, що підтримує всі кроки, які наближають Україну до НАТО, а її слова про підхід у відносинах з Альянсом висмикнули з контексту.

Про це вона повідомила в коментарі "Укрінформу", пише "Європейська правда".

Верещук не заперечила тези свого телевізійного інтерв’ю, що Україну дійсно поки що не чекають в НАТО, але сказала, що її слова перекрутили.

"Нас поки що не чекають там, і я волію бути чесною із суспільством. Але я дивуюся, що на п’ятому році війни ми можемо так легко повестися на російські фейки. Мої слова висмикнули з розмови, перекрутили та поставили в заголовки неіснуюче, що "Україні не потрібне НАТО". І нікому з тих хейтерів не спало на думку подивитися повну версію інтерв’ю і самому зробити висновки", - сказала Верещук.

Як наголосила Верещук, "вона не те, що не "проти", а всіма можливостями, засобами та силами "за" кроки, які наближають Україну до Північноатлантичного альянсу.

За її словами, вона, за те, щоб "стукати в ці двері, за всі програми співробітництва, за впровадження стандартів".

Також Верещук сказала, що в тому самому інтерв’ю підтримала проведення Асамблеї НАТО в Україні, оскільки вважає цей крок "прекрасною для нас можливістю для продовження зміцнення наших відносин".

Верещук представляє партію "Слуга народу" і входить в парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки, є головою підкомітету з державної безпеки та оборони.

В інтерв’ю вона сказала, що "нам не можна йти туди, де нас не чекають".

"Ми говоримо і часто піддаємо себе критиці, але повинні говорити людям правду. Нас не чекають в НАТО. Швидше, Грузію візьмуть. І я була дуже здивована, тому що в 2008 році Грузія і Україна мали однакову можливість отримати ПДЧ. Ми жертви агресії, і сьогодні серйозно стоїть питання про включення Грузії в НАТО, а про Україну взагалі питання не стоїть", - сказала вона.