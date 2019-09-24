Депутат "Слуги народа" заявляет, что ее слова о курсе Украины в НАТО перекрутили

Представительница правительства в Верховной Раде Ирина Верещук заявляет, что поддерживает все шаги, которые приближают Украину к НАТО, а ее слова о подходе в отношениях с НАТО выдернули из контекста.

Об этом она сообщила в комментарии "Укринформу", пишет "Европейская правда".

Верещук не оспорила тезисы своего телевизионного интервью, что Украину действительно пока не ждут в НАТО, но сказала, что ее слова исказили.

"Нас пока не ждут там, и я предпочитаю быть честной с обществом. Но я удивляюсь, что на пятом году войны мы можем так легко повестись на российские фейки. Мои слова выдернули из разговора, извратили и поставили в заголовки несуществующее, что "Украине не нужно НАТО". И никому из хейтеров не пришло в голову посмотреть полную версию интервью и самому сделать выводы", - сказала Верещук.

Как отметила Верещук, "она не то, что не "против", а всеми возможностями, средствами и силами за шаги, которые приближают Украину в Североатлантический альянс.

По ее словам, она за то, чтобы "стучать в эту дверь, за все программы сотрудничества, за внедрение стандартов".

Также Верещук сказала, что в том же интервью поддержала проведение Ассамблеи НАТО в Украине, поскольку считает этот шаг "прекрасной для нас возможностью для продолжения укрепления наших отношений".

Верещук представляет партию "Слуга народа" и входит в парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, является председателем подкомитета по государственной безопасности и обороне.

В интервью она сказала, что "нам нельзя идти туда, где нас не ждут".

"Мы говорим и часто подвергаем себя критике, но должны говорить людям правду. Нас не ждут в НАТО. Скорее, Грузию возьмут. И я была очень удивлена, потому что в 2008 году Грузия и Украина имели одинаковую возможность получить ПДЧ. Мы жертвы агрессии, и сегодня серьезно стоит вопрос о включении Грузии в НАТО, а об Украине вообще вопрос не стоит", - сказала она.