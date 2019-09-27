Юнкер: жорсткий Brexit буде цілковито на совісті Британії

Нездатність досягти угоди про Brexit буде питанням відповідальності виключно Британії.

Про це заявив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Жан-Клод Юнкер заявив, що він і головний переговірник ЄС з питань Brexit Мішель Барньє роблять все можливе, щоб забезпечити угоду, тому що це було б катастрофою як для Британії, так і для Європи, якщо вихід не буде впорядкованим.

"Але якщо ми зрештою не досягнемо успіху, відповідальність буде лежати виключно на британській стороні", – сказав він.

"Ми хочемо і повинні укласти угоду про вільну торгівлю. Але це не відбудеться просто так, як дехто у Британії уявляє. Деякі з торгових угод, які ми уклали протягом мого терміну повноважень, зайняли багато років", – зазначив Юнкер.

Коментарі Юнкера прозвучали на тлі зустрічі британського міністра у справах Brexit Стівена Барклі з Мішелем Барньє у Брюсселі в останній спробі домогтися прогресу в досягненні угоди.

В офісі британського прем'єра заявили, що все ще "існують значні перешкоди" для досягнення угоди до закінчення строку 31 жовтня, але кажуть, що "прогрес був досягнутий".