Юнкер: жесткий Brexit будет полностью на совести Британии

Достичь соглашения о Brexit будет делом ответственности исключительно Великобритании.

Об этом заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Жан-Клод Юнкер заявил, что он и главный переговорщик ЕС по вопросам Brexit Мишель Барнье делают все возможное для того, чтобы обеспечить соглашение, потому что это было бы катастрофой как для Британии, так и для Европы, если исход не будет упорядоченным.

"Но если мы в конце концов не достигнем успеха, ответственность будет лежать исключительно на британской стороне", - сказал он.

"Мы хотим и должны заключить соглашение о свободной торговле. Но это не произойдет просто так, как некоторые в Британии представляет. Некоторые из торговых соглашений, которые мы заключили в течение моего срока полномочий, заняли много лет", - отметил Юнкер.

Комментарии Юнкера прозвучали на фоне встречи британского министра по делам Brexit Стивена Баркли с Мишелем Барнье в Брюсселе в последней попытке добиться прогресса в достижении соглашения.

В офисе британского премьера заявили, что все еще "существуют значительные препятствия" для достижения соглашения до истечения срока 31 октября, но говорят, что "прогресс был достигнут".