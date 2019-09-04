У питаннях торгівлі з Китаєм проявилося лицемірство Європи - Сійярто

Країни Західної Європи звинувачують інші країни ЄС у відкритості перед китайським капіталом, проте їхня співпраця із Китаєм набагато глибша.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це під час економічного форуму у Криниці-Здруй заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

"Наразі питання китайського просування та захисту від агресивної торгової політики Китаю стало вкрай важливим і для ЄС, і для США. Всіх турбує масштабна купівля європейського бізнесу Китаєм. І в цьому контексті часто згадують Угорщину, яка має значні проєкти з Китаєм. Нам говорять, що ми відкриваємо для Пекіна двері до ЄС і це неприпустимо", - сказав Сійярто.

Він зазначив, що існує формат 17+1, в якому країни Центральної Європи співпрацюють із Китаєм, але товарообіг усіх цих країн складає близько 15% від загального товарообігу ЄС з Китаєм.

"І в цьому проявилося все лицемірство Європи – країни, які й забезпечують нинішній рівень товарообігу з Китаєм, звинувачують у проблемах внаслідок цього зовсім інших", - сказав угорський міністр.