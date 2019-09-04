В вопросах торговли с Китаем проявилось двуличие Европы – Сийярто

Страны Западной Европы обвиняют других в том, что они открываются перед китайским капиталом, однако их сотрудничество с Китаем гораздо глубже.

Об этом во время экономического форума в Крынице-Здруй заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Сейчас вопрос китайского продвижения и защиты от агрессивной торговой политики Китая стал крайне важным и для ЕС, и для США. Всех беспокоит масштабная покупка европейского бизнеса Китаем. И в этом контексте часто упоминают Венгрию, имеющую значительные проекты с Китаем. Нам говорят, что мы открываем для Пекина двери в ЕС, и это недопустимо", - отметил министр.

"Однако давайте посмотрим, как началось сотрудничество ЕС с Китаем и кто в нем лидирует. Существует формат 17 + 1, в котором страны Центральной Европы сотрудничают с Китаем. Однако, стоит отметить, что товарооборот всех этих стран составляет около 15% от общего товарооборота ЕС с Китаем. И в этом проявилось все двуличие Европы - страны, обеспечивающие нынешний уровень товарооборота с Китаем, обвиняют в проблемах вследствие этого совсем другие государства", - считает Сийярто.