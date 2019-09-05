Британія не представила ЄС нових пропозицій щодо Brexit - ЗМІ

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон відмовився від колишніх зобов'язань Лондона щодо ірландського кордону і не запропонував альтернатив.

Про це заявив переговірник по Brexit Мішель Барньє на зустрічі з послами 27 країн ЄС в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За даними агентства, Барньє сказав на зустрічі, що ЄС повинен зберігати спокій і пильність, і що Лондон досі не представив жодних конкретних пропозицій для заміни так званого "запасного механізму" для кордону між Північною Ірландією і Республікою Ірландія.

Він, однак, сказав, що Лондон чітко заявив, що хоче тільки дуже обмеженої угоди про вільну торгівлю з ЄС в майбутньому і не хоче юридично дотримуватися правил рівних умов або конвергентних правил державної допомоги для забезпечення чесної конкуренції.

На зустрічі також наголошувалося, що будь-яке припущення Британії про те, що блок зрештою поступиться під тиском, і що угода може бути укладена на саміті ЄС 17-18 жовтня, а потім ратифікована до 31 жовтня, є нереальним.

За даними джерел, посол Німеччини заявив на зустрічі, що останній раунд переговорів між ЄС і Британією по Brexit ні до чого не призведе і є марною тратою часу.

Нагадаємо, парламент Британії прийняв законопроєкт, який блокує "жорсткий" Brexit. Після цього прем'єр-міністр Борис Джонсон запропонував провести дострокові вибори, але депутати відхилили цю ініціативу.

Глава уряду заявив, що у п'ятницю планує знову внести на голосування пропозицію про дострокові вибори.

Відзначимо, що вже, 9 вересня Джонсон планує призупинити роботу парламенту до 14 жовтня.