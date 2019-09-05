Британия не представила ЕС новых предложений по Brexit – СМИ

Британский премьер-министр Борис Джонсон отказался от прежних обязательств Лондона по ирландской границе и не предложил альтернатив.

Об этом заявил переговорщик по Brexit Мишель Барнье на встрече с послами 27 стран ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, Барнье сказал на встрече, что ЕС должен сохранять спокойствие и бдительность, и Лондон до сих пор не представил никаких конкретных предложений на замену так называемого "запасного механизма" для границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Он, однако, сказал, что Лондон четко заявил, что хочет только очень ограниченного соглашения о свободной торговле с ЕС в будущем и не хочет юридически соблюдать правила равных условиях или конвергентных правил государственной помощи для обеспечения честной конкуренции.

На встрече также отмечалось, что любое предположение Великобритании о том, что блок в конце концов уступит под давлением, и соглашение может быть заключено на саммите ЕС 17-18 октября, а затем ратифицировано до 31 октября, нереально.

По данным источников, посол Германии заявил на встрече, что последний раунд переговоров между ЕС и Британией по Brexit ни к чему не приведет и является пустой тратой времени.

Напомним, парламент Великобритании принял законопроект, который блокирует "жесткий" Brexit.. После этого премьер-министр Борис Джонсон предложил провести досрочные выборы, но депутаты отклонили эту инициативу.

Глава правительства заявил, что в пятницу планирует вновь внести на голосование предложение о досрочных выборах.

Отметим, что уже 9 сентября Джонсон планирует приостановить работу парламента до 14 октября.