Брат прем'єра Британії відмовився від місця у парламенті і пішов з уряду

Молодший брат прем’єр-міністра Великої Британії Джо Джонсон оголосив про складення депутатського мандату та відставку з посади в уряді.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"Для мене було честю представляти Орпінгтон 9 років і працювати міністром при трьох прем'єр-міністрах. В останні тижні я розривався між лояльністю сім'ї та національними інтересами - це нерозв'язна напруга, і тому настав час, щоб інші взяли на себе мою роль депутата та міністра", - написав Джонсон-молодший.

It’s been an honour to represent Orpington for 9 years & to serve as a minister under three PMs. In recent weeks I’ve been torn between family loyalty and the national interest - it’s an unresolvable tension & time for others to take on my roles as MP & Minister. #overandout