Брат прем'єра Британії відмовився від місця у парламенті і пішов з уряду

Молодший брат прем’єр-міністра Великої Британії Джо Джонсон оголосив про складення депутатського мандату та відставку з посади в уряді.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"Для мене було честю представляти Орпінгтон 9 років і працювати міністром при трьох прем'єр-міністрах. В останні тижні я розривався між лояльністю сім'ї та національними інтересами - це нерозв'язна напруга, і тому настав час, щоб інші взяли на себе мою роль депутата та міністра", - написав Джонсон-молодший.

It’s been an honour to represent Orpington for 9 years & to serve as a minister under three PMs. In recent weeks I’ve been torn between family loyalty and the national interest - it’s an unresolvable tension & time for others to take on my roles as MP & Minister. #overandout — Jo Johnson (@JoJohnsonUK) September 5, 2019

Джо Джонсон був міністром транспорту в уряді Терези Мей. Однак він залишив посаду в листопаді 2018 року через її стратегію щодо Brexit і закликав провести ще один референдум.

Пізніше він з'являвся на агітаційних заходах свого брата, який тоді був кандидатом на посаду глави уряду. В результаті він повернувся до уряду і став молодшим міністром з питань бізнесу та освіти.

Нагадаємо, парламент Британії прийняв законопроєкт, який блокує "жорсткий" Brexit. Після цього прем'єр-міністр Борис Джонсон запропонував провести дострокові вибори, але депутати відхилили цю ініціативу.

Глава уряду заявив, що у п'ятницю планує знову внести на голосування пропозицію про дострокові вибори.

Відзначимо, що вже, 9 вересня Джонсон планує призупинити роботу парламенту до 14 жовтня.