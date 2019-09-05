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Брат премьера Великобритании отказался от места в парламенте и ушел из правительства

Четверг, 5 сентября 2019, 14:03

Младший брат премьер-министра Великобритании Джо Джонсон объявил о сложении депутатского мандата и отставку с должности в правительстве.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"Для меня было честью представлять Орпингтон 9 лет и работать министром при трех премьер-министрах. В последние недели я разрывался между лояльностью семье и национальными интересами - это неразрешимое напряжение, и поэтому настало время, чтобы другие взяли на себя мои роли депутата и министра ", - написал Джонсон-младший.

Джо Джонсон был министром транспорта в правительстве Терезы Мэй. Однако он оставил должность в ноябре 2018 года из-за ее стратегии Brexit и призвал провести еще один референдум.

Позже он стал появляться на агитационных мероприятиях своего брата, который тогда был кандидатом на пост главы правительства. В результате он вернулся в правительство и стал министром.

Напомним, парламент Великобритании принял законопроект, который блокирует "жесткий" Brexit. После этого премьер-министр Борис Джонсон предложил провести досрочные выборы, но депутаты отклонили эту инициативу.

Глава правительства заявил, что в пятницу планирует вновь внести на голосование предложение о досрочных выборах.

Отметим, что уже 9 сентября Джонсон планирует приостановить работу парламента до 14 октября.

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