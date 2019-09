Брат премьера Великобритании отказался от места в парламенте и ушел из правительства

Младший брат премьер-министра Великобритании Джо Джонсон объявил о сложении депутатского мандата и отставку с должности в правительстве.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"Для меня было честью представлять Орпингтон 9 лет и работать министром при трех премьер-министрах. В последние недели я разрывался между лояльностью семье и национальными интересами - это неразрешимое напряжение, и поэтому настало время, чтобы другие взяли на себя мои роли депутата и министра ", - написал Джонсон-младший.

It’s been an honour to represent Orpington for 9 years & to serve as a minister under three PMs. In recent weeks I’ve been torn between family loyalty and the national interest - it’s an unresolvable tension & time for others to take on my roles as MP & Minister. #overandout