Британія: опозиційні партії не підтримали заклик Джонсона щодо дострокових виборів

Британські опозиційні партії заявили в п'ятницю, що не підтримають заклик прем'єр-міністра Бориса Джонсона до проведення дострокових виборів, коли це питання буде винесене на голосування в понеділок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Сторони міркували, чи варто погоджуватися з планом Джонсона провести вибори в середині жовтня, які можуть бути ініційовані тільки в тому разі, якщо дві третини законодавців на це погодяться.

Опоненти Джонсона не хочуть схвалювати вибори, якщо не буде гарантій того, що він не виведе країну з ЄС 31 жовтня без угоди.

Після обговорень у п'ятницю опозиційні парламентарі заявили, що не будуть підтримувати вибори, поки уряд не попросить ЄС відкласти Brexit. Джонсон сказав у четвер, що він "швидше помре в канаві", ніж зробить це.

Депутати заявили, що в понеділок або проголосують проти пропозиції Джонсона, або утримаються.

Нагадаємо, 4 вересня парламент Британії прийняв законопроєкт, який блокує "жорсткий" Brexit. Після цього прем'єр-міністр Борис Джонсон запропонував провести дострокові вибори, але депутати відхилили цю ініціативу.

Джонсон висунув таку ініціативу повторно і було вирішено провести голосування 9 вересня.