Великобритания: оппозиционные партии не поддержали призыв Джонсона о досрочных выборах

Британские оппозиционные партии заявили в пятницу, что не поддержат призыв премьер-министра Бориса Джонсона к проведению досрочных выборов, когда этот вопрос будет вынесен на голосование в понедельник.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Стороны обсуждали, стоит ли соглашаться с планом Джонсона провести выборы в середине октября, которые могут быть инициированы только в том случае, если две трети законодателей на это согласятся.

Оппоненты Джонсона не хотят одобрять выборы, если не будет гарантий того, что он не выведет страну из ЕС 31 октября без соглашения.

После обсуждений в пятницу оппозиционные парламентарии заявили, что не будут поддерживать выборы, пока правительство не попросит ЕС отложить Brexit. Джонсон сказал в четверг, что он "скорее умрет в канаве", чем сделает это.

Депутаты заявили, что в понедельник или проголосуют против предложения Джонсона, или воздержатся.

Напомним, 4 сентября парламент Великобритании принял законопроект, который блокирует "жесткий" Brexit. После этого премьер-министр Борис Джонсон предложил провести досрочные выборы, но депутаты отклонили эту инициативу.

Джонсон выдвинул такую ​​инициативу повторно и было решено провести голосование 9 сентября.