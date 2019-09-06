Палата лордів схвалила законопроєкт, який блокує Brexit без угоди

Члени Палати лордів британського парламенту схвалили законопроєкт, який завадить прем'єр-міністру Борису Джонсону вивести країну з Європейського Союзу без угоди 31 жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Схвалення законопроекту верхньою палатою парламенту без поправок відкриває шлях для передачі його на підпис королеві.

Очікується, що королівську згоду документ отримає у понеділок.

Законопроєкт передбачає, що прем'єр-міністру доведеться до 19 жовтня або затвердити угоду в парламенті, або отримати від депутатів згоду на вихід без угоди.

Після закінчення цього терміну йому доведеться подати запит на відтермінування виходу Великої Британії до 31 січня 2020 року.

Незвичайно те, законопроєкт передбачає формулювання листа, який Джонсон повинен буде написати президенту Європейської ради.

Якщо ЄС відповість, запропонувавши іншу дату, у прем'єр-міністра буде два дні, щоб прийняти цю пропозицію. За цей час депутати - не уряд - матимуть можливість відхилити цю дату.