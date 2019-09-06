Палата лордов одобрила законопроект, который блокирует Brexit без соглашения

Члены Палаты лордов британского парламента одобрили законопроект, который помешает премьер-министру Борису Джонсону вывести страну из Европейского Союза без соглашения 31 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Одобрение законопроекта верхней палатой парламента без поправок открывает путь для передачи его на подпись королеве.

Ожидается, что королевское согласие документ получит в понедельник.

Законопроект предусматривает, что премьер-министру предстоит до 19 октября или утвердить соглашение в парламенте, или получить от депутатов согласие на выход без соглашения.

После окончания этого срока ему придется подать запрос на отсрочку выхода Великобритании до 31 января 2020 года.

Необычно то, законопроект предусматривает формулировку письма, которое Джонсон должен будет написать президенту Европейского совета.

Если ЕС ответит, предложив другую дату, у премьер-министра будет два дня, чтобы принять это предложение. За это время депутаты - не правительство - будут иметь возможность отклонить эту дату.