У Сеймі Польщі хочуть суду над Туском і експрем’єркою Копач

Слідча комісія польського Сейму ухвалила звіт, який серед іншого передбачає суд над експрем’єрами Дональдом Туском та Евою Копач через нібито їх нездатність захистити польську податкову систему від шахрайства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

За ухвалення звіту комісії з "розслідування правильності і законності дій і випадків недбалості та бездіяльності органів і суспільних інститутів у сфері забезпечення прибутків бюджету від податку на товари і послуги та акцизного податку в період з грудня 2007 року до листопада 2015 року" проголосували шість її членів. Троє були проти, ніхто не утримався. Депутати опозиції заявили особливу думку.

У документі сказано, що "Дональд Туск, безумовно, повинен володіти інформацією про негерметичність системи оподаткування і поглиблення з року в рік прогалин оподаткування".

"Дональд Туск в якості глави уряду скеровував в Сейм проекти поправок до закону про ПДВ, які під виглядом подолання надлишкових адміністративних бар'єрів розкладали податкову систему, а потім не ініціював законодавчу роботу над правовими заходами, які в інших державах Євросоюзу приводили до придушення податкової злочинності", - йдеться у звіті.

Аналогічні звинувачення викладені і на адресу експрем’єрки Еви Копач і міністра фінансів часів Туска.

Комісія оцінила збитки в мільярди доларів.

Висновки повинні бути представлені для обговорення в парламенті.