В Сейме Польши хотят суда над Туском и экс-премьером Копач

Следственная комиссия польского сейма приняла отчет, который среди прочего предусматривает суд над экс-премьерами Дональдом Туском и Эвой Копач из-за якобы их неспособности защитить польскую налоговую систему от мошенничества.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

За принятие отчета комиссии по "расследованию правильности и законности действий и случаев халатности и бездействия органов и общественных институтов в сфере обеспечения доходов бюджета от налога на товары и услуги и акцизного налога в период с декабря 2007 года до ноября 2015 года" проголосовали шесть ее членов. Трое были против, никто не воздержался. Депутаты оппозиции заявили особое мнение.

В документе сказано, что "Дональд Туск, безусловно, должен владеть информацией о негерметичности системы налогообложения и углубления из года в год пробелов налогообложения".

"Дональд Туск в качестве главы правительства направлял в Сейм проекты поправок к закону о НДС, которые под видом преодоления избыточных административных барьеров раскладывали налоговую систему, а потом не инициировал законодательную работу над правовыми мерами, которые в других государствах Евросоюза приводили к подавлению налоговой преступности", - говорится в отчете.

Аналогичные обвинения изложены и в адрес экс-премьера Эвы Копач и министра финансов времен Туска.

Комиссия оценила убытки в миллиарды долларов.

Выводы должны быть представлены для обсуждения в парламенте.