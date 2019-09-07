Меркель: обмін між Україною та РФ дає надію, необхідно реалізувати Мінські угоди

Канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала обмін ув'язненими між Росією і Україною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.

"Обмін ув'язненими між Росією і Україною - знак, що дає надію", - наводить він слова Меркель у Twitter.

За словами Меркель, вона радіє тому, що український режисер Олег Сенцов і українські моряки нарешті повернулися додому.

"Це спонукає і надалі щосили працювати над реалізацією Мінських домовленостей. Уряд Німеччини до цього готовий", - додала вона.

Як відомо, 7 вересня між Україною і Росією відбувся масштабний обмін утримуваними особами.

В Україну в рамках обміну прибули 35 українців, серед яких політв’язні Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизанович, а також захоплені Росією біля Керченської протоки моряки.