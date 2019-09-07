Меркель: обмен между Украиной и РФ дает надежду, необходимо реализовать Минские соглашения

Канцлер Германии Ангела Меркель приветствовала обмен заключенными между Россией и Украиной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Обмен заключенными между Россией и Украиной - знак, который дает надежду", - приводит он слова Меркель в Twitter.

По словам Меркель, она радуется тому, что украинский режиссер Олег Сенцов и украинские моряки наконец вернулись домой.

"Это побуждает и в дальнейшем вовсю работать над реализацией Минских договоренностей. Правительство Германии к этому готово", - добавила она.

Как известно, 7 сентября между Украиной и Россией произошел масштабный обмен удерживаемыми лицами.

В Украину в рамках обмена прибыли 35 украинцев, среди которых политзаключенные Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Олексей Сизанович, а также захваченные Россией у Керченского пролива моряки.