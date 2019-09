Газові переговори Єврокомісія-Україна-РФ відбудуться 19 вересня

Тристоронні газові переговори між Єврокомісією, Україною та Росією відбудуться у Брюсселі наступного тижня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"За даними джерел, газовий тріалог між Європейською Комісією, Україною та Росією відбудеться у Брюсселі 19 вересня", - написав Джозвяк.

Gas trialogue between the European Commission, #Ukraine and #Russia in Brussels on 19 Sep according to sources

Пізніше віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович офіційно підтвердив, що переговори відбудуться 19 вересня.

"Я переконаний, що прогрес надішле сильний позитивний сигнал як ринку, так і споживачам перед зимовим сезоном", - написав він у Twitter.

Pleased to announce that I will host the next round of #TrateralGasTalks on 19 September. I am convinced that progress would send a strong positive signal to market as well as consumers ahead of the winter season. pic.twitter.com/UIo83zGbT3