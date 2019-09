В Єврокомісії заявили про продуктивну розмову з новим главою Міненергоекології

Віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович повідомив про проведену у вівторок продуктивну телефонну розмову з новим міністром енергетики та екології України Олексієм Оржелем.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Мав продуктивну розмову з новим українським міністром енергетики Олексієм Оржелем. Добре мати партнера з таким відмінним послужним списком у сфері енергетики та та енергетичного переходу, враховуючи майбутні завдання, зокрема анбандлінг і тристоронні газові переговори", - написав він.

Had a productive discussion with new #Ukraine's energy Minister Oleksiy Orzhel 🇺🇦 It's good to have a partner with such an excellent track record in the field of energy and the #energytransition, given the tasks ahead, incl. unbundling and #TrilateralGasTalks. #EnergyUnion 🇪🇺 pic.twitter.com/WccossyIhC