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В Єврокомісії заявили про продуктивну розмову з новим главою Міненергоекології

Вівторок, 3 вересня 2019, 19:46

Віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович повідомив про проведену у вівторок продуктивну телефонну розмову з новим міністром енергетики та екології України Олексієм Оржелем.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Мав продуктивну розмову з новим українським міністром енергетики Олексієм Оржелем. Добре мати партнера з таким відмінним послужним списком у сфері енергетики та та енергетичного переходу, враховуючи майбутні завдання, зокрема анбандлінг і тристоронні газові переговори", - написав він.

Новий уряд в Україні було сформовано ввечері 29 серпня. Прем'єр Олексій Гончарук, а потім і глава Міненергоекології заявили, що наразі ведеться активна робота щодо вибору моделі анбандлінгу НАК "Нафтогаз Україна" та підготовка до тристоронніх газових переговорів за участю Росії і ЄС.

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Енергетика
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