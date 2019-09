Газовые переговоры Еврокомиссия-Украина-РФ пройдут 19 сентября

Трехсторонние газовые переговоры между Еврокомиссией, Украиной и Россией состоятся в Брюсселе на следующей неделе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"По данным источников, газовый триалог между Европейской Комиссией, Украиной и Россией состоится в Брюсселе 19 сентября", - написал Джозвяк.

Gas trialogue between the European Commission, #Ukraine and #Russia in Brussels on 19 Sep according to sources

Позже вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович официально подтвердил, что переговоры состоятся 19 сентября.

"Я убежден, что прогресс направит сильный позитивный сигнал как рынку, так и потребителям перед зимним сезоном", - написал он в Twitter.

Pleased to announce that I will host the next round of #TrateralGasTalks on 19 September. I am convinced that progress would send a strong positive signal to market as well as consumers ahead of the winter season. pic.twitter.com/UIo83zGbT3