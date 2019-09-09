Газовые переговоры Еврокомиссия-Украина-РФ пройдут 19 сентября

Трехсторонние газовые переговоры между Еврокомиссией, Украиной и Россией состоятся в Брюсселе на следующей неделе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"По данным источников, газовый триалог между Европейской Комиссией, Украиной и Россией состоится в Брюсселе 19 сентября", - написал Джозвяк.

Gas trialogue between the European Commission, #Ukraine and #Russia in Brussels on 19 Sep according to sources — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 9, 2019

Позже вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович официально подтвердил, что переговоры состоятся 19 сентября.

"Я убежден, что прогресс направит сильный позитивный сигнал как рынку, так и потребителям перед зимним сезоном", - написал он в Twitter.

Pleased to announce that I will host the next round of #TrateralGasTalks on 19 September. I am convinced that progress would send a strong positive signal to market as well as consumers ahead of the winter season. pic.twitter.com/UIo83zGbT3 — Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) September 9, 2019

На прошлой неделе вице-президент Еврокомиссии Шефчович провел телефонный разговор с новым министром энергетики и экологии Украины Алексеем Оржелем, во время которого речь шла в том числе о подготовке к трехсторонним переговорам.

В правительстве заявили, что в настоящее время ведется активная работа по выбору модели анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" и подготовка к трехсторонним газовым переговорам с участием России и ЕС.

Соглашение о транзите между Россией и Украиной закончится в конце этого года, и новый контракт пока не был подписан.

В январе Еврокомиссия выдвинула предложение НАК "Нафтогаз Украины" и российскому "Газпрому" по условиям транзита газа после 2019 года.