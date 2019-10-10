В Італії літак повис на гірськолижному підйомнику після аварії
Четвер, 10 жовтня 2019, 09:58
В італійських Альпах невеликий легкомоторний літак заплутався в кабелях гірськолижного підйомника і повис на них.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.
Аварія літака сталася на гірськолижному курорті в містечку Прато Валентино. Причина аварії з'ясовується.
Пілот отримав легкі травми після того, як випав з літака, зараз він у лікарні.
Єдиний пасажир на борту літака не постраждав.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua