В Італії літак повис на гірськолижному підйомнику після аварії

В італійських Альпах невеликий легкомоторний літак заплутався в кабелях гірськолижного підйомника і повис на них.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Аварія літака сталася на гірськолижному курорті в містечку Прато Валентино. Причина аварії з'ясовується.

Пілот отримав легкі травми після того, як випав з літака, зараз він у лікарні.

Єдиний пасажир на борту літака не постраждав.