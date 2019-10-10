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В Італії літак повис на гірськолижному підйомнику після аварії

Четвер, 10 жовтня 2019, 09:58

В італійських Альпах невеликий легкомоторний літак заплутався в кабелях гірськолижного підйомника і повис на них.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Аварія літака сталася на гірськолижному курорті в містечку Прато Валентино. Причина аварії з'ясовується.

Пілот отримав легкі травми після того, як випав з літака, зараз він у лікарні.

Єдиний пасажир на борту літака не постраждав.

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