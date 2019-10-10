В Италии самолет повис на горнолыжном подъемнике после аварии
Четверг, 10 октября 2019, 09:58
В итальянских Альпах легкомоторный самолет запутался в кабелях горнолыжного подъемника и повис на них.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.
Авария самолета произошла на горнолыжном курорте в городке Прато Валентино. Причина аварии выясняется.
Пилот получил легкие травмы после того как выпал из самолета, сейчас он находится в больнице.
Единственный пассажир не пострадал.
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