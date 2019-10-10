Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Могерини: ЕС инвестировал в Украину больше, чем в любую другую страну мира

ЕС призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии

Атаку на синагогу в Германии совершил ультраправый немец: опубликовано видео

Турция начала бомбардировки в Сирии






В Италии самолет повис на горнолыжном подъемнике после аварии

Четверг, 10 октября 2019, 09:58

В итальянских Альпах легкомоторный самолет запутался в кабелях горнолыжного подъемника и повис на них.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Авария самолета произошла на горнолыжном курорте в городке Прато Валентино. Причина аварии выясняется.

Пилот получил легкие травмы после того как выпал из самолета, сейчас он находится в больнице.

Единственный пассажир не пострадал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Италия инциденты
powered by lun.ua