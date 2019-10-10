В Италии самолет повис на горнолыжном подъемнике после аварии

В итальянских Альпах легкомоторный самолет запутался в кабелях горнолыжного подъемника и повис на них.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Авария самолета произошла на горнолыжном курорте в городке Прато Валентино. Причина аварии выясняется.

Пилот получил легкие травмы после того как выпал из самолета, сейчас он находится в больнице.

Единственный пассажир не пострадал.