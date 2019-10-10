Глава МЗС Нідерландів заявив, що розуміє рішення України видати Цемаха

Міністр закордонних справ Нідерландів вважає зрозумілим рішення України про видачу в Росію Володимира Цемаха у межах обміну, хоча й шкодує про те, що Україна ухвалила таке рішення.

Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Стефан Блок у Києві, відповідаючи на запитання "Європейської правди".

Міністр запевнив, що уряд не має претензій до діяльності України в рамках розслідування збиття авіалайнера. "Ми дуже задоволені тією роллю, яку грає Україна у розслідуванні", - заявив він.

Стефан Блок наголосив: хоча Нідерланди хотіли би, щоби Цемах не був виданий, уряд цієї держави розуміє також рішення Києва про його видачу. "Ми шкодуємо, але з іншого боку також розуміємо, що український уряд і президент стояли перед дуже складною дилемою", - заявив він. "Хоча ми й хотіли би бачити інший результат щодо Цемаха, Нідерланди розуміють, з якими об’єктивними труднощами зіштовхнулася Україна у цій ситуації", - додав міністр.

Блок водночас визнав, що участь Цемаха в обміні занепокоїла нідерландських політиків, у тому числі парламентарів, та повідомив, що уряд надає парламентарям необхідні роз’яснення.

"У мене були тривалі дискусії в парламенті щодо обміну полоненими, я пояснював їм це та повідомляв, що у нас (перед обміном) було чимало контактів з українською стороною. Це призвело до того, що у наших прокурорів була можливість допитати Цемаха", - розповів він, наголосивши, що зібрані дані будуть використані у судовому процесі, що розпочнеться наступного року.

Голова МЗС водночас не став уточнювати, чи вважає він критично важливою участь Цемаха у судових слуханнях.