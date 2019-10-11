Прем’єри Ірландії і Британії заявили про позитив щодо Brexit: угода можлива до 31 жовтня

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар після зустрічі з британським колегою Борисом Джонсоном заявив, що угода про Brexit може бути укладена до кінця жовтня, щоб дозволити Сполученому Королівству покинути Європейський Союз впорядкованим чином.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Британський прем'єр-міністр зустрівся з Варадкаром в Чеширі у четвер в останній спробі запобігти виходу з ЄС без угоди або черговому відтермінуванню.

"Я думаю, що для нас можливо прийти до угоди, щоб дозволити Британії покинути ЄС впорядкованим чином і зробити це до кінця жовтня", - сказав Варадкар ірландським журналістам.

"Але є багато речей, які не знаходяться в моєму контролі", - додав він.

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Коли його запитали про те, хто пішов на поступки, щоб вийти з глухого кута, Варадкар зазначив: "Я не думаю, що це треба розглядати в контексті того, хто робить поступки, або хто переможці і переможені, я не думаю, що це гра, в яку кожен з нас хоче грати".

Лідери заявили, що вони "бачать шлях до можливої угоди" і головний парламентер ЄС Мішель Барньє зустрінеться зі своїм британським колегою Стівом Барклі в Брюсселі в п'ятницю.

Фунт стерлінгів підскочив на 1,5% до $ 1,2387. Прибутковість британських 10-річних державних облігацій зафіксувала найбільше одноденне зростання майже за чотири роки.