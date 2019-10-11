Болгарія висунула умови Північній Македонії для вступу в ЄС: переписати історію, відмовитися від мови

Парламент Болгарії проголосував за схвалення урядової декларації щодо підтримки початку переговорів про вступ до ЄС з Албанією та Північною Македонією, але за умови виконання низки вимог.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на балканське агентство IBNA.

В документі перелічено понад 20 вимог до двох країн-кандидатів та графік їх виконання, абсолютна більшість стосується Північної Македонії.

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У декларації вказано, що "Болгарія не дозволить інтеграцію Республіки Північна Македонія до ЄС, що буде супроводжуватися європейською легітимізацією антиболгарської ідеології".

"Переписування історії болгарського народу після 1944 року є одним із стовпів антиболгарської ідеологічної побудови колишнього югославського тоталітаризму", - йдеться у документі.

Декларація вимагає від Північної Македонії не проводити політику, що підтримує вимоги "македонської меншини" в Болгарії.

Документ закликає Північну Македонію розпочати процес реабілітації жертв комуністичного режиму в Югославії, які були репресовані через те, що вважали себе болгарами.

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Болгарія хоче, щоб Північна Македонія видалила тексти зі знаків, табличок та споруд, які заохочують ненависть до Болгарії, включаючи ті, що використовують фрази, наприклад, "болгарські фашистські окупанти".

Інші вимоги стосуються суперечливих історичних подій та постатей епохи Османської імперії та до Другої світової війни, які історики двох країн часто трактують дуже по-різному.

Серед вимог також вказано, що Республіка Північна Македонія повинна чітко заявити, що коротка версія її назви не має нічого спільного з географічним регіоном Північної Македонії, частина якого знаходиться на території Болгарії.

За інформацією Balkan Insight, однією с ключових вимог є македонська мова. Болгарія розглядає македонську мову як болгарський діалект, наполягаючи, що її відмінності є результатом свідомо антиболгарської політики, яку проводила колишня югославська держава.

У декларації Болгарія радить ЄС уникати використання терміну "македонська мова" під час переговорів про вступ, а натомість використовувати термін "Офіційна мова Республіки Північна Македонія". Якщо це неможливо ЄС повинен поставити зірочку після терміну "македонська мова", щоб уточнити, що це термін, що використовується в Конституції Північної Македонії.

"Жоден документ під час процесу приєднання не може розглядатися як болгарське підтвердження існування так званої "македонської мови", що відрізняється від болгарської", - підсумовується у тексті.

Щодо Албанії, декларація вимагає, щоб ця країна гарантувала права болгарської національної меншини "в повній мірі", включаючи навчання болгарської мови як рідної мови, без адміністративних перешкод, в місцях, де традиційно проживає болгарська меншина, а також в інших місцях.

Документ був ухвалений у парламенті 129 голосами, його підтримали чотири з п’яти депутатських груп, в тому числі партія ГЕРБ прем'єр-міністра Бойко Борисова.